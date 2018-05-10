У м. Запоріжжя рятувальники надали допомогу 7 – річному хлопчику

8 травня о 16:18 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вул. Матросова в Вознесенівському району потрібна допомога рятувальників.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що під час гри, 7- річний хлопчик застряг головою у залізних гратах дверей.
Родичі дитини переполошилися та викликали Службу порятунку. Бійці ДСНС за допомогою гідравлічного обладнання вивільнили хлопчика з пастки. Завдяки оперативним діям рятувальників, дитина не зазнала ушкоджень та допомоги медиків не потребувала.
Від ГУ ДСНС залучалася 2 одиниці техніки та 6 рятувальників.
Шановні батьки! Звертаємось до вас з проханням не залишати дітей без нагляду! Виховувати у малечі навички культури безпечної поведінки, демонструючи на власному прикладі обережність у поводженні з вогнем, газом, водою, побутовою хімією, ліками. Знайдіть декілька хвилин на відверту розмову з дітьми про це. Пам’ятайте, що вимірюватимуться ці хвилини ціною життя.
Перед початком канікулярного періоду просимо вас посилити свою увагу до дітей. А щоб неждана мить не стала початком великої біди – потрібно давати дітям чіткі рекомендації, як діяти в тій чи іншій ситуації. Пам’ятайте, що життя наших дітей залежить тільки від нас самих!