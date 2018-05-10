У Запорізькій області на одну вакансію претендує вдвічі менше безробітних, ніж у минулому році

У порівнянні з минулим роком кількість вакансій, які надали роботодавці до служби зайнятості Запорізької області збільшилася майже на сім відсотків та становить близько 18 тис. одиниць.
Завдяки ефективній співпраці з роботодавцями, становленню соціальної відповідальності бізнесу і , як результат, збільшенню кількості офіційно поданих до центру зайнятості вакансій, вдалось вдвічі зменшити навантаження на одне вільне місце. Якщо на кінець квітня минулого року на одну вакансію претендувало 20 безробітних, то у цьому році цей показник становить 10 осіб на одну вакансію.
– Ми і надалі націлені будувати більш плідні взаємовідносини з
роботодавцями малого, середнього та великого бізнесу незалежно від форм власності. На сьогодні кількість роботодавців, які співпрацюють зі службою зайнятості збільшилась і ми дякуємо кожному з 4,5 тис. роботодавців за вчасно подану інформацію про вакансії та плідну співпрацю в усіх напрямках. Продовжується впровадження нових форм роботи та послуг для роботодавців. Для більш комфортного підбору персоналу зараз у центрах зайнятості Запорізької області запроваджено підбір персоналу по типу рекрутинга. На сьогодні вже майже 400 роботодавців отримали такі послуги, серед них є працедавці і з інших регіонів. – наголошує керівник служби зайнятості Запорізької області Ірина Дуднік.
Наразі в області попит роботодавців на кваліфікованих робітників
залишається досить високим. На ринку праці спостерігається збільшення кількості вакансій у сільсько-господарській галузі, будівництві, переробній промисловості, оптово-роздрібній торгівлі.
За сприяння служби зайнятості протягом січня-квітня 2018 року 8,9 тисячі безробітних знайшли роботу.
Завдяки новим формам роботи, інноваційним методам роботи укомплектування вакансій по області складає 87,4 відсотків. Середня тривалість заповнення («життя») вакансій 7 днів.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-32-17.