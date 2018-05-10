Відомого запорізького ветерана вітають з ювілеєм

10 травня виповнюється рівно сто років нашому славному землякові – ветерану Другої світової війни, капітану I рангу морської піхоти, кавалеру ордена Червоного Прапора, двох орденів Вітчизняної війни II ступеня, ордена Червоної Зірки та ордена Богдана Хмельницького Івану Залужному.
Запорізька міська рада, виконком міськради та Запорізький міський голова Володимир Буряк щиро вітають ювіляра з такою визначною датою.
Шановний Іване Оникійовичу!
Ви один з небагатьох запоріжців, кому долею судилося пройти такий довгий та славний життєвий шлях, сповнений і перемогами, і втратами. З того часу, як рівно 80 років тому, у 1938 році, ви були призвані на військову службу, спокій вам лише сниться. Ви воювали і під Сталінградом, і на Далекому Сході, пережили післявоєнне лихоліття, працювали, виховали доньку Галину і онука Івана, названого на вашу честь. Початок російської агресії на сході України озвався нестерпним болем для вашої сім’ї – єдиний онук Іван Гутнік-Залужний, командир взводу Національної гвардії України, у 2014 році загинув у бою під Амвросієвкою на Донбасі.
Низький вам уклін, Іване Оникійовичу, за ваш героїзм у роки війни, за те, що виховали онука справжнім патріотом і чоловіком, за вашу силу духу і активну життєву позицію, за вашу правду про колишню і теперішню війни, яку ви доносите до людей. Запоріжці пишаються вами.
Бажаємо вам доброго здоров’я, ще довгих років життя, оптимізму та благополуччя.