Завдяки превентивним заходам поліції та громадськості, святкування Дня Перемоги на Запоріжжі відбулось без істотних порушень

На території Запорізької області під час офіційних та святкових заходів з нагоди Дня Перемоги зафіксовано дев’ять порушень чинного законодавства.
9 травня на території Запорізької області відбулось 123 масових заходи з нагоди святкування 73-ї річниці Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Загалом в офіційних та святкових масових заходах взяли участь понад 20 тисяч громадян.
Для забезпечення охорони громадського порядку та безпеки на території регіону залучалось близько 2000 правоохоронців.
Спільними діями поліцейських, громадських організацій та активістів, було проведено масштабну профілактичну роботу та превентивні дії з метою недопущення використання забороненої символіки та недопущення провокації під час святкових заходів. Спроби громадян скористатись забороненою символікою та чинити будь-які провокації поліцейські припиняли одразу.
Завдяки злагодженій роботі працівників поліції, нацгвардії, представників інших правоохоронних органів та громадськості суттєвих порушень зафіксовано не було.
Загалом під час проведення масових заходів було виявлено 7 фактів використання забороненої символіки. На всі повідомлення та інциденти поліція реагувала миттєво. Правоохоронці проводили превентивні заходи, профілактичні бесіди, роз’яснювали громадянам норми чинного законодавства. Стосовно порушників поліцейські складали адміністративні протоколи.
По завершенню офіційних заходів було зафіксовано ще 2 порушення чинного законодавства.
Так, о 15:22 до Мелітопольського відділу поліції надійшло повідомлення від небайдужих громадян про те, що на балконі будинку по вулиці Гризодубової висить червоний прапор з серпом та молотом.
А о 15:53 до Дніпрорудненського відділення поліції надійшло повідомлення від місцевих мешканців про те, що по вулиці Центральній їздять мотоциклісти з прапорами із забороненою символікою.
На місце миттєво виїхали поліцейські. В обох випадках особи правопорушників встановлені, їх було запрошено до відділення поліції для з’ясування обставин події. Заборонені прапори вилучено. Оскільки політичних або провокаційних мотивів у порушників не було, з ними проведено профілактичну бесіду, роз’яснено норми чинного законодавства та відповідальність, яка передбачена за допущені порушення. Оскільки серед них був неповнолітній, з батьками підлітка також проведено профілактичну бесіду.
Запорізька поліція вдячна небайдужим громадянам за активну громадянську позицію, за взаємоповагу, недопущення провокацій та порозуміння до підвищених заходів безпеки. Сподіваємось і на подальшу плідну співпрацю, взаємодію з громадянами по підвищенню рівня безпеки та законності у регіоні.
Відділ комунікації поліції Запорізької області