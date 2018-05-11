Безпека закладів відпочинку та оздоровлення громадян

Про стан організації безпечних умов відпочинку та оздоровлення населення, підготовки місць масового відпочинку населення Запорізької області на водних об’єктах до прийняття відпочиваючих та безпечної експлуатації засобів розваги у літній період 2018 року розповів заступник начальника управління із запобігання надзвичайним ситуаціям облДСНС підполковник служби цивільного захисту Євген Оситнянко під час міжвідомчої прес-конференції.
На сьогоднішній день комісіями з питань ТЕБ та НС м. Запоріжжя та Запорізького району затверджено переліки визначених місць масового відпочинку людей.
На території області визначено 396 місць відпочинку на водних об’єктах. Відповідно до Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду, до високого ступеню ризику відносяться 19 суб’єктів господарської діяльності, які перевіряються 1 раз на два роки. Відповідно до Плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на 2018 рік заплановано перевірки лише 10 суб’єктів господарювання, у власності або користуванні яких перебувають об’єкти літнього відпочинку.
Протягом травня-червня буде здійснено позапланові перевірки виконання суб’єктами господарювання (у власності або користуванні яких перебувають об’єкти відпочинку та оздоровлення громадян) приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом державного нагляду (контролю).
Досвід минулих років показав, що низка керівників об’єктів літнього відпочинку і оздоровлення громадян з року в рік не виконують запропоновані органами держпожнагляду вимоги до протипожежного захисту та свідомо ставлять під загрозу життя та здоров’я громадян, в тому числі дітей.
Під час здійснення планових та позапланових перевірок дитячих оздоровчих закладів та закладів оздоровлення, особливу увагу буде звернено на:
– стан електрогосподарства;
– шляхи евакуації при виникненні пожежі;
– наявність та стан утримання систем протипожежного захисту;
– наявність та стан утримання первинних засобів пожежогасіння;
– стан вогнезахисного покриття будівельних конструкцій;
– наявність та стан утримання внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання;
– наявність та стан утримання блискавкозахисту;
– наявність та комплектація рятувального поста;
– проведення обстеження дна акваторії пляжу;
– наявність та стан підготовки матросів-рятувальників.
«У разі невиконання вищевказаних заходів органи ДСНС будуть вимушені відповідно до статті 70 Кодексу Цивільного захисту України подавати заяви до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення роботи закладів», – пояснив Євген Віталійович.