На Запоріжжі працівники водної поліції затримали браконьєра

Правоохоронці у Вільнянському районі виявили громадянина, який під час нерестової заборони здійснював з човна вилов риби забороненими знаряддями лову.
11 травня близько 7 ранку, під час проведення профілактичних заходів під умовною назвою «Нерест», поліцейські відділення в річковому порту «Запоріжжя» ГУНП в Запорізькій області в затоці, неподалік села Орловське Вільнянського району, виявили громадянина на гумовому човні «Колібрі». Чоловік 1988 року народження забороненими знаряддями лову – трьома сітками лісковими, ловив рибу.
Громадянин виловив 15 лящів, 41 карася, 9 окунів ,7 судаків, 4 сазани, 3 краснопірки, 3 плітки, 2 плоскирки. Сума збитків завданих рибному господарству складає 8721 грн.
Стосовно правопорушника складено адміністративний протокол за ознаками ч.4 ст.85 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення правил використання об’єктів тваринного світу).
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ст.249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що працівники водної поліції у Василівському районі виявили чоловіка, який з човна сіткою здійснював незаконний вилов риби.
Відділ комунікації поліції Запорізької області