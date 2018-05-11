На Запоріжжі правоохоронці припинили факти масового знищення риби

У результаті спецоперації Служби безпеки України та Слідчого управління ГУНП в Запорізькій області викрито протиправну діяльність зловмисників, які під час нересту займались масовим незаконним виловом риби забороненими знаряддями лову.
9 травня працівники Управління служби безпеки України в Запорізькій області спільно зі Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області отримали інформацію щодо протиправних дій осіб, що на території акваторії Каховського водосховища річки Дніпро поблизу міста Енергодар займалися незаконним рибним добувним промислом за допомогою забороненого знаряддя лову сітки ліскової. Виловлені водні живі біоресурси на вантажних автомобілях переправляли у приміщення, обладнане під холодильні камери, в одному з сіл Василівського району. В подальшому риба реалізовувалась на продовольчих ринках області.
10 травня під час спільної спецоперації правоохоронців поблизу міста Енергодар задокументовано дії браконьєрів.
Під час огляду поліцейські виявили та вилучили: 41 сітку ліскову, 3 човна з моторами, 1262 ляща, 2 карпа, 2 карася, 1 судака та 1 сома.
Крім цього, у приміщенні правоохоронці виявили близько 300 ящиків, наповнених замороженою рибою.
На даний час встановлена причетність до протиправних дій п’ятьох мешканців Запорізької області – 1975, 1981, 1983, 1991, 2000 років народження. Тривають заходи по встановленню всього кола осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України. Найсуворіша санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, що правоохоронці у місті Енергодар працівники поліції під час огляду двох транспортних засобів виявили та вилучили понад 400 кг риби й заборонені знаряддя вилову.
Відділ комунікації поліції Запорізької області