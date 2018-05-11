На Запоріжжі школярі завітали на екскурсію до відділення поліції

Інспектори ювенальної превенції познайомили із професією поліцейського учнів колегіуму міста Гуляйполе.
10 травня Гуляйпільське відділення поліції відвідали 50 учнів 9-го класу колегіуму «Лідер». Під час заходу правоохоронці провели для дітей екскурсію та розповіли про роботу різних підрозділів поліції.
Також учням показали спеціальні засоби, які використовують у роботі поліцейські. Діти мали змогу сісти за кермо службового автомобіля та зробити фотознімок на пам’ять.
Окрім того, правоохоронці нагадали про обов’язкове дотримання правил дорожнього руху та дії у разі виявлення небезпечних предметів, а також про відповідальність неповнолітніх за скоєння правопорушень.
У ході спілкування школярі зізнались, що цікавляться професією поліцейського і в майбутньому, після закінчення навчання, дехто навіть планує пов’язати своє життя зі службою в поліції.
Нагадаємо, що поліцейські розшукали неповнолітню, яка зникла безвісти у місті Бердянськ.
Відділ комунікації поліції Запорізької області