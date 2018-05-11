На Запоріжжі школярі завітали на екскурсію до відділення поліції

На Запоріжжі школярі завітали на екскурсію до відділення поліції

Інспектори ювенальної превенції познайомили із професією поліцейського учнів колегіуму міста Гуляйполе.

10 травня Гуляйпільське відділення поліції відвідали 50 учнів 9-го класу колегіуму «Лідер». Під час заходу правоохоронці провели для дітей екскурсію та розповіли про роботу різних підрозділів поліції.

Також учням показали спеціальні засоби, які використовують у роботі поліцейські. Діти мали змогу сісти за кермо службового автомобіля та зробити фотознімок на пам’ять.

Окрім того, правоохоронці нагадали про обов’язкове дотримання правил дорожнього руху та дії у разі виявлення небезпечних предметів, а також про відповідальність неповнолітніх за скоєння правопорушень.

У ході спілкування школярі зізнались, що цікавляться професією поліцейського і в майбутньому, після закінчення навчання, дехто навіть планує пов’язати своє життя зі службою в поліції.

Нагадаємо, що поліцейські розшукали неповнолітню, яка зникла безвісти у місті Бердянськ.

 

Відділ комунікації поліції Запорізької області

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