У Бердянському районі тривають пошуки зниклих на воді чоловіків

11 травня о 09:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від капітана-координатора морського рятувального координаційного підцентру про те, що до МРКЦ о 06:00 надійшла інформація від місцевого населення про зникнення двох рибалок.
Як з’ясувалось 51- річний та 21- річний чоловіки, мешканці м. Бердянськ 10 травня на човні «Амур» вийшли в море з території бази відпочинку «Іскра» Бердянської коси та досі не повернулись.
Для проведення пошукових робіт від МРКЦ задіяно рятувальний катер «ПРК-03» та 3 чоловіка особового складу.
Оповіщені суда на рейді, пограничний загін, рятувальна станції БМР.
ГУ ДСНС України у Запорізькій області здійснює контроль та моніторинг за розвитком пошуково-рятувальних робіт.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням бути обережними та дотримуватись правил безпеки поведінки на водних об’єктах! Не допустіть трагедії в ваших родинах!