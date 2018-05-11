У Вільнянському районі рятувальники ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння

У Вільнянському районі рятувальники ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння

11 травня о 03:21 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Степова в с. Любомирівка.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить надвірна господарча споруда на загальній площі 30 кв.м.

О 04:45 вогнеборці локалізували загорання, а о 04:55 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.

Причина пожежі встановлюються. Під час пожежі ні хто не постраждав. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.

Пологівський район: рятувальники ліквідували пожежу в дачному будинку

10 травня о 19:44 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. Червона м. Пологи.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дачний будинок на загальній площі 50 кв.м.

О 19:52 вогнеборці локалізували загорання, а о 21:45 – повністю ліквідували.

Ймовірно, причиною пожежі стало коротке замикання електричної проводки. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.

Якимівський район: піротехніки знешкодили 16 одиниць вибухонебезпечних предметів часів минулих війн
10 травня група розмінування Аварійно-рятувального загону спецпризначення вилучила та знешкодила 2 артснаряди калібру 105 мм, 4 артилерійських снаряди 76 мм, 7 артилерійських снаряди 45 мм, мінометну міну 82 мм та 2 гранати Ф-1 часів минулих війн, які виявили місцеві мешканці в смт Якимівка.

Всі виявлені ВНП знищуються в спеціально відведених місцях відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.

Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.

Ваші дії після виявлення підозрілого предмета

– припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;

– в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;

– організувати охорону небезпечного місця;

– не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;

– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.

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