У Вільнянському районі рятувальники ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння

11 травня о 03:21 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Степова в с. Любомирівка.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить надвірна господарча споруда на загальній площі 30 кв.м.
О 04:45 вогнеборці локалізували загорання, а о 04:55 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожежі встановлюються. Під час пожежі ні хто не постраждав. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Пологівський район: рятувальники ліквідували пожежу в дачному будинку
10 травня о 19:44 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. Червона м. Пологи.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дачний будинок на загальній площі 50 кв.м.
О 19:52 вогнеборці локалізували загорання, а о 21:45 – повністю ліквідували.
Ймовірно, причиною пожежі стало коротке замикання електричної проводки. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Якимівський район: піротехніки знешкодили 16 одиниць вибухонебезпечних предметів часів минулих війн
10 травня група розмінування Аварійно-рятувального загону спецпризначення вилучила та знешкодила 2 артснаряди калібру 105 мм, 4 артилерійських снаряди 76 мм, 7 артилерійських снаряди 45 мм, мінометну міну 82 мм та 2 гранати Ф-1 часів минулих війн, які виявили місцеві мешканці в смт Якимівка.
Всі виявлені ВНП знищуються в спеціально відведених місцях відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.
Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.
Ваші дії після виявлення підозрілого предмета
– припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
– в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;
– організувати охорону небезпечного місця;
– не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;
– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.