У Запоріжжі внаслідок аварії загинув водій мотоцикла

Правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП, яка сталася в Заводському районі Запоріжжя. Внаслідок аварії загинув водій мотоцикла.
11 травня близько 08:17 на вулиці Електричній водій автомобіля «Деу Ланос» 1950 року народження при повороті наліво не впевнився в безпеці маневру та скоїв зіткнення з мотоциклом «Viper», який рухався в попутному напрямку. Після чого водій мотоциклу скоїв наїзд на електроопору та огорожу приватного будинку. Від отриманих травм водій мотоцикла 1973 року народження помер на місці події.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що в Мелітополі внаслідок ДТП загинув водій легкового автомобіля.
Відділ комунікації поліції Запорізької області