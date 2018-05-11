«Весела Січ» має нового кошового

Відбулися звітно-виборні збори Всеукраїнської асоціації гумористів і сатириків «Весела Січ» імені Петра Ребра та його підрозділу – Запорізького куреня «Хортиця» й січового судді. Спочатку сміхотворці заслухали звітну доповідь кошового «Веселої Січі» Миколи Задерихвоста (в миру – Білокопитов). Він повідомив, що чотири роки тому, коли засновник Асоціації Петро Ребро пішов у кращі світи, постало питання, хто понесе далі його прапор. Це зробив Микола з командою однодумців.
Що змогли зробити сатирики за чотири роки? Майже все те, що й при Петру Павловичу. Успішно проведена перереєстрація Асоціації як Всеукраїнської. Видававсь альманах «Весела Січ», проводились обов’язково концерти до Дня сміху. Востаннє – 28 березня поточного року. Також у Запорізькому національному університеті проводили читання та вечори пам’яті Остапа Вишні, Петра Ребра, Геннадія Літневського, Олександра Абліцова, Анатолія Рекубрацького, Володимира Чубенка, Олександра Ткаченка та інших письменників.
Уже перелік цих справ свідчить, що «Весела Січ» не сиділа, склавши руки, а працювала. Причому, всі робили свою справу безкоштовно. Якщо деякі столичні артисти не розкриють рота, поки їм не заплатять, то наші народні артисти України Іван Смолій, Олександр Гапон, Юрій Бакум, заслужені артистки України Інна Гапон, Ольга Беженар, заслужений артист естрадного мистецтва Анатолій Сердюк, народний хор «Запорозькі козаки» (керівник Юрій Івченко), артист Ростислав Анасійчук, культпрацівник Тамара Розумна, кобзар Олександр Стариковський та інші фахівці дарували глядачам сміх і пісню безплатно! Те саме робили самодіяльні артисти Таміла Дейнега, Артем Чиж, ансамбль «Кульбабки» з Оріхова, тріо «Джерело» й театр «Бемс» із Вільнянського району.
Брали участь у всіх заходах і письменники-сатирики, члени НСПУ: Микола Білокопитов, Віра Коваль, Вікторія Сироватко, Михайло Буряк, Ольга Ліщук, Ольга Стадниченко, Пилип Юрик, самодіяльні: Михайло Мішин, Володимир Шолтис, Юрій Галко, Володимир Байдуков, Анатолій Семенов, Олександр Шершньов та інші. У концертах вони читали зі сцени власні гуморески, мали за це як нагороду оплески вдячних глядачів.
Насамкінець, Микола подякував газеті «Запорізька правда» як генеральному інформаційному спонсорові «Веселої Січі» й заявив, що складає повноваження кошового, попросив його кандидатуру не висувати.
Кошовий суддя й курінний Запорізького куреня «Хортиця» Пилип Кресало (в миру Юрик) доповів про роботу в звітний період. Усе, про що доповів кошовий, за його словами, робилося, в основному, цим куренем. Подякував Пилип кошовому за роботу, зазначивши, що якби не Микола, то альманах «Весела Січ» навряд чи побачив би світ. Бо саме кошовий шукав меценатів по всій Україні. За його проханням люди надсилали гроші (хто 100, а хто й 200 гривень, а деякі друзі Миколи давали й більше). Таким чином – із миру по нитці – й збиралися кошти всі чотири роки. Брали їх і в борг, а потім, після реалізації альманаху, віддавали. Дарували часопис воїнам Української армії на фронті й у госпіталі. Окрім того, Микола був душею й організатором усіх заходів, що проводила «Весела Січ»: писав сценарії концертів, часто сам був ведучим. Редагуванням, версткою й випуском альманаху займався Пилип. Художнє оформлення часопису здійснював лауреат міжнародних конкурсів, член Національної спілки художників України Сергій Семендяєв із Бердянська.
– Я також складаю повноваження кошового судді й курінного, – заявив Пилип, – мою кандидатуру прошу не висувати на виборах кошового й курінного. Корогву «Веселої Січі» (вона перед вами) передаю новообраному керівництву. Документацію новим керівникам скину на флешки. Борги, що маємо, не передаємо наступникам – самі погасимо. Тому новообрані кошовий і курінний із цим жодної проблеми не матимуть.
Після обговорення доповідей (роботу кошового й курінного визнали задовільною) на посаду кошового Асоціації висунули дві кандидатури: Віри Коваль і Михайла Буряка. Переважною кількістю голосів веселосічовики обрали Михайла Буряка (козацьке прізвисько Первак). Кошовим суддею й курінною Запорізького куреня «Хортиця» стала Віра Коваль (козацьке прізвисько Пісня).
Микола Білокопитов після цього взяв слово:
– Бажаю новообраним кошовому й курінному (він же – січовий суддя) працювати краще, ніж це робили ми. Успіхів вам і натхнення!
У соцмережах окремі сатирики «дивувалися», що збори пройшли без бійки та втручання поліції, а старе керівництво здало все без зволікань. На це Пилип відповів:
– Нам не було чого ділити, окрім скаженої праці. Тому я подякував Михайлові й Вірі, що очолили асоціацію. Бо навіть погодитися на таке – це вже, хай і невеликий, але подвиг!
Сергій СТРІЛЕЦЬ