Володимир Буряк зустрівся з Послом Болгарії Красіміром Мінчевим

Сьогодні в міськвиконкомі відбулася офіційна зустріч міського голови Володимира Буряка з Послом Республіки Болгарія в Україні Красіміром Мінчевим. У заході також взяли участь президент Асоціації болгар в Україні, народний депутат України Антон Кіссе, Почесний консул Республіки Болгарія в Україні Сергій Желєв, керівники обласного та міського товариств болгарської культури.
Міський голова Володимир Буряк зазначив, що радий вітати болгарських гостей в Запоріжжі, поінформував про пріоритети розвитку міста. Серед них будівництво нового пасажирського терміналу в Міжнародному аеропорту «Запоріжжя», розвиток комунального громадського транспорту, реалізація проекту «Безпечне місто». Серед важливих напрямків міський голова також назвав енергозбереження, підтримку туристичної сфери, проведення туристичного та екологічного форумів міжнародного рівня. Важливою подією для Запоріжжя Володимир Буряк вважає і проведений нещодавно в місті міжнародний джазовий фестиваль за участі гостей з Франції, США.
За словами міського голови, Запоріжжя зацікавлене у співпраці з іншими містами, країнами – в економічній, культурній, туристичній сферах. Це стосується і Болгарії.
– Упевнений, що сьогоднішня зустріч дасть новий поштовх у розвитку відносин між Запоріжжям та Болгарією, з окремими регіонами вашої країни. У минулі роки наше місто підписувало угоди з багатьма містами з різних країн. Тепер їх необхідно поступово переформатувати, наповнювати реальним змістом, – зазначив Володимир Буряк.
Посол Болгарії Красімір Мінчев підкреслив, що Болгарія завжди приділяла підвищену увагу співробітництву з Запоріжжям і Запорізькою областю. Одна з причин – наявність значної болгарської діаспори. Тепер взаємини виходять на новий рівень. Призначено Почесного консула Болгарії в Україні, сферою відповідальності якого є Запорізька, Донецька та Луганська області. Ним став Сергій Желєв, якого представили в міськвиконкомі.
– Призначення Почесним консулом Сергія Желєва сприятиме розвитку співпраці. Особливо ми зацікавлені у взаємодії на регіональному рівні. Прикладом такої співпраці можуть стати Запоріжжя та Бургас, які мають багато спільного. Мер Бургаса вже висловив зацікавленість в такому проекті, – сказав Красімір Мінчев.
Посол Болгарії висловив упевненість, що Запоріжжя та Бургас зможуть налагодити співпрацю, яка стане черговим мостом між Україною і Болгарією. Почесний консул Сергій Желєв повідомив, що вже найближчим часом відправиться до Болгарії, звідки повернеться з конкретними пропозиціями.