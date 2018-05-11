За результатами роботи податкової міліції на Запоріжжі порушники відшкодували майже 11 мільйонів гривень

У січні-квітні поточного року за матеріалами оперативних та слідчих підрозділів фіскальної служби Запорізької області розпочато 42 кримінальні провадження, половина з яких стосується ухилення від оподаткування в особливо великих розмірах.
Із загальної кількості викритих злочинів 29 належать до категорії тяжких. За закінченими кримінальними провадженнями порушники відшкодували до бюджету 10,8 мільйона гривень.
Зокрема, співробітники податкової міліції ліквідували діяльність двох міжрегіональних “конвертаційних центрів” із загальним обігом коштів близько 310 мільйонів гривень. Оцінена сума збитків від оборудок злочинних груп склала 51 мільйон. За результатами відпрацювання контрагентів та фіктивних суб’єктів господарювання, пов’язаних з цими “конвертцентрами”, до бюджету повернуто майже 9 мільйонів.
Крім того, за фактами незаконного відшкодування ПДВ оперативники ДФС викрили два злочини за статтею 191 Кримінального кодексу України із загальною сумою податку 1,2 мільйона гривень.
У сфері державних закупівель встановлено три порушення, за якими розпочаті провадження за ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України. Після проведених перевірок до бюджету стягнуто понад 1,8 мільйона.
Головне управління ДФС у Запорізькій області