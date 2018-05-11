Протягом січня-квітня 2018 року комплекс різноманітних послуг та матеріального забезпечення отримали 34,4 тис. безробітних, які перебували на обліку служби зайнятості, що на 10,9% менше минулорічного показника. За сприяння служби зайнятості протягом січня-квітня 2018 року 16,5 тис. осіб знайшли роботу, в тому числі 7,3 тис. осіб працевлаштовані до набуття статусу безробітного. З початку року 127 осіб працевлаштовані на нові робочі місця, за які здійснюється компенсація єдиного внеску роботодавцям, 46 осіб започаткували власну справу за рахунок отримання допомоги по безробіттю одноразово, 1,5 тис. безробітних проходили професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації. З початку року 4,5 тис. безробітних взяли участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру. Станом на 1 травня 2018 року на обліку в центрах зайнятості Запорізької області перебувало 18,4 тис. безробітних. «Кількість вакансій у базі даних державної служби зайнятості Запорізької області на 1 травня 2018 року становила 1835 одиниць. Найпопулярнішими професіями, на які нині існує попит, є професії кваліфікованих робітників
– водії, трактористи – машиністи, продавці, електромонтери, медсестри, слюсарі, та інші представники робочих професій. Роботодавці також шукають бухгалтерів та інженерів з відповідним досвідом роботи», – повідомила директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
За сприяння служби зайнятості з початку року 16,5 тис. громадян знайшли роботу
Протягом січня-квітня 2018 року комплекс різноманітних послуг та матеріального забезпечення отримали 34,4 тис. безробітних, які перебували на обліку служби зайнятості, що на 10,9% менше минулорічного показника. За сприяння служби зайнятості протягом січня-квітня 2018 року 16,5 тис. осіб знайшли роботу, в тому числі 7,3 тис. осіб працевлаштовані до набуття статусу безробітного. З початку року 127 осіб працевлаштовані на нові робочі місця, за які здійснюється компенсація єдиного внеску роботодавцям, 46 осіб започаткували власну справу за рахунок отримання допомоги по безробіттю одноразово, 1,5 тис. безробітних проходили професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації. З початку року 4,5 тис. безробітних взяли участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру. Станом на 1 травня 2018 року на обліку в центрах зайнятості Запорізької області перебувало 18,4 тис. безробітних. «Кількість вакансій у базі даних державної служби зайнятості Запорізької області на 1 травня 2018 року становила 1835 одиниць. Найпопулярнішими професіями, на які нині існує попит, є професії кваліфікованих робітників