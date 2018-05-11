ЗАПОРІЗЬКІ ПОСАДОВЦІ ОТРИМАЛИ «ПРИБАВКУ»

Останнім часом очільники ОТГ на Запоріжжі та й в Україні дедалі частіше стали нарікати на “кадровий голод” і стверджують, що дуже важко знайти хороших фахівців для роботі в органах місцевого самоврядування.
В основному голови об’єднаних територіальних громад називають дві причини ситуації, що склалася: малі зарплати, які не влаштовують високого рівня фахівців та відтік робочої сили в обласний центр. Але, схоже, відсьогодні з’явився шанс дещо змінити ситуацію на краще, – інформує Запорізьке регіональне відділення Асоціації міст України.
Річ у тім, що цьогоріч 10 травня Кабінет Міністрів України схвалив внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”. Змінами передбачено збільшення посадових окладів працівникам органів місцевого самоврядування. Підвищення стосується посадових окладів чиновників всіх органів місцевої влади. Так, наприклад посадовий оклад Директора департаменту міської ради планується підвищити в середньому на 30 %, начальника самостійного управління, відділу на 27 %, а спеціаліста на 37 %.
Проект змін був розроблений Міністерством соціальної політики України. Зміни зумовлені, зокрема, нещодавнім підняттям окладів держслужбовцям. Постанова враховує пропозицію Асоціації міст України щодо повернення надбавки за вислугу років службовцям органів місцевого самоврядування.
До речі, Асоціація міст України, вітає підвищення зарплати місцевим службовцям та очікує прийняття закону про службу в органах місцевого
самоврядування.
Виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан, коментуючи прийняття урядом змін до вищезгаданої постанови, наголосив, що “збільшення посадових окладів службовцям органів місцевого самоврядування, сприятиме зміцненню кадрового потенціалу органів місцевого самоврядування та підвищенню фахового рівня надання послуг на місцевому рівні”.
“Асоціація міст України наполегливо та послідовно відстоює питання покращення умов оплати праці місцевих посадовців. Сьогодні ми дякуємо уряду за схвалення цього рішення та врахування пропозицій АМУ, але ми очікуємо прийняття парламентом закону про службу в органах місцевого самоврядування. Асоціація долучилася до підготовки нового законопроекту і ми сподіваємося, що його найближчим часом зареєструють”, – підкреслив Слобожан.
Чи вистачить грошей в місцевих бюджетах на чергове підвищення зарплатні чиновникам – то найближчий час покаже.
ЗАПОРІЗЬКІ ПОСАДОВЦІ ОТРИМАЛИ «ПРИБАВКУ»
Останнім часом очільники ОТГ на Запоріжжі та й в Україні дедалі частіше стали нарікати на “кадровий голод” і стверджують, що дуже важко знайти хороших фахівців для роботі в органах місцевого самоврядування.