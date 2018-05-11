Зниклу безвісти у Бердянську дівчину знайшли у Запоріжжі

Неповнолітня знаходилась у подруги в Олександрівському районі Запоріжжя. Стосовно розшукуваної скоєно злочинів не було.
7 травня у місті Бердянськ зникла безвісти дівчина 2003 року народження, яка є вихованкою місцевої школи-інтернат.
Розшукати дівчину вдалося наступного дня завдяки співпраці співробітників відділу ювенальної превенції Управління превентивної діяльності ГУНП в Запорізькій області та Всеукраїнської громадської організації «Магнолія», на сайті якої була розміщена інформація про розшук неповнолітньої. Дівчину впізнала мешканка Запоріжжя, яка повідомила, що бачила схожу дитину в Олександрівському районі.
Під час відпрацювання його території працівники поліції ювенальної превенції знайшли розшукувану. Дівчина знаходилась за місцем мешкання своєї знайомої.
Правоохоронці провели з неповнолітньою профілактичну бесіду та повернули до виховного закладу.
Всього з початку року розшукано 213 дітей, з яких 109 – малолітні.
Нагадаємо, що завдяки превентивним заходам поліції та громадськості, святкування Дня Перемоги на Запоріжжі відбулось без істотних порушень.
Відділ комунікації поліції Запорізької області