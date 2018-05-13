ФЕСТИВАЛЬ ОБ’ЄДНУЄ ПОКОЛІННЯ

Восьмий родинний краєзнавчий фестиваль «Стежинами народної мудрості» відбувся у Оріхівському будинку дитячої творчості. Його девіз : « Якщо добро й любовсьоогодні ти посієш,то у житті своєму все зумієш».
Директор закладу, керівник етнографічного об’єднання «Сійдолюб» Тетяна Коваленко щиро привітала гостей та учасників. Право відкрити святковий захід було надано кращим вихованцям — переможцям обласних конкурсів та виставок, а потім всі разом вони виконали гімн фестивалю «Оріхівська земля».
Добрі побажання присутнім дітям та дорослим висловив почесний гість — настоятель Свято – Покровської церкви протоієрей отець Анатолій, який говорив про вічні людські цінності.
Сподобався всім виступ Ольги Корякової, дочки відомого на Оріхівщині поета-пісняра Івана Сухаря. Вона проникливо розповіла про сімейні традиції їхньої великої родини,прочитала рядки щирих віршів батька,адресовані дружині,своїм дітям і землякам. Разом з нею на фестивалі були її молодша донька Ольга, яка перейняла від бабусі Світлани хист до вишивання, і онучка Софійка.
Цікавим був виступ і представників родини Сергія та Людмили Семенець. Подружжя виховує трьох дочок,двоє з них були присутні на фестивалі. Людмила – вихованка Валентини Приходько,керівника студії декоративно-ужиткового мистецтва, захоплюється вишивкою (її роботи могли побачити учасники свята). А дівчатка були у оригінальних вбраннях, виготовлених умілими руками матері. Євгенія Семенець заслужила оплески глядачів,виконавши пісню «Дівчина-весна».
Порадували своїми виступами талановиті вихованці керівника студії естрадного співу Інесси Гальчанської та хореографа Тетяни Барабановської.
Учасників фестивалю і гостей почастували традиційним фестивальним пирогом. А потім всі разом—діти і дорослі – посадили на клумбі у дворі закладу квіти.
Тамара Курочкіна,журналістка
Оріхівський район
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