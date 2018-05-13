У Запоріжжі «спалахнув» обласний етап Всеукраїнського фестивалю Дружин юних пожежних

«ДЮП – це круто, ДЮП – це клас! ДЮП об’єднує всіх нас!» – девіз молоді, яка дбає про своє майбутнє. Вже двадцять четвертий рік поспіль за принципом «рівний рівному» юні помічники рятувальників – представники команд Дружин юних пожежних, навчають підростаюче покоління правилам безпеки.
Так, 11 травня в міському Палаці дитячої та юнацької творчості м. Запоріжжя відбувся обласний етап XXIV Всеукраїнського фестивалю Дружин юних пожежних. Організаторами заходу виступили: Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області, Департамент освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації, Добровільне пожежне товариство та обласна організація Товариства Червоного Хреста.
В області понад 1000 навчальних закладів, в яких протягом року проводяться змагання Дружин юних пожежних. Щоб мати можливість виступати на сцені обласного центру, дітям треба пройти ще два етапи: районний та зональний. Отже, до Запоріжжя з’їжджаються найсильніші команди.
В цьому році в обласному етапі фестивалю взяли участь 6 команд, які стали переможцями попереднього відбіркового туру. Серед них команда «Пожежна академія», Костянтинівське районне навчально-виховне об’єднання «Гімназія – Мала академія наук №1 «Таврія», Мелітопольської районної ради, команда «Щит» Запорізької загальноосвітньої школи №88 Запорізької міської ради, команда «Фітіль» Енергодарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Енергодарської міської ради, команда «Агенти 101», загальноосвітня школа №1 м. Бердянськ та команда «Прометей» Комунальна установа «Пологівська гімназія «Основа» Пологівської районної ради, Команда «Н2О» Токмацька загальноосвітня школа №6.
Щороку кількість команд, які бажають взяти участь у змаганнях юних рятувальників зростає. Як бачимо, не тільки вогнеборці зацікавлені у проведенні подібних заходів. Завдяки правильному вихованню батьками, вчителями, а також акціям, які проводить ДСНС, росте обізнаність та почуття відповідальності у підростаючого покоління.
Юні рятувальники змагалися у конкурсах «Візитка», «Домашнє завдання», «Безпечна прогулянка», та «Плакат соціальної реклами». Під час конкурсів діти продемонстрували втілення своїх оригінальних ідей, артистизм і почуття гумору. А також відмінну фізичну підготовку, знання з курсу основ здоров’я та вміння імпровізувати.
Спостерігаючи за розмаїттям виступів команд, важко було передбачити, яким буде фінал, оскільки учасники показали високий рівень підготовки і намагалися якнайкраще представити свій район, навчальний заклад, команду, потішити глядачів яскравими декораціями, неповторними костюмами, театралізованими постановками, хореографією, вокалом та іскрометними жартами.
Членам журі довелося чимало посперечатися, визначаючи переможців. Судити було важко, адже і творчі задуми учасників були на високому рівні. Але все ж таки обрані кращі з кращих. Цього року перемогу виборола Команда «Щит» Запорізької загальноосвітньої школи №88 Запорізької міської ради, другою стала команда «Пожежна академія», Костянтинівське районне навчально-виховне об’єднання «Гімназія – Мала академія наук №1 «Таврія», Мелітопольської районної ради. Почесне третє місце посіла команда «Прометей» Комунальна установа «Пологівська гімназія «Основа» Пологівської районної ради.
За словами начальника сектору зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Запорізькій області підполковника служби цивільного захисту Юлії Баришевої, боротьба між командами була запеклою. «Учасники продемонстрували чудові знання правил безпеки, свої творчі навички та почуття гумору. Незважаючи на те, ким ці діти стануть у майбутньому, вони вже ніколи не забудуть правила безпеки та будуть вміло застосовувати їх у подальшому житті», – сказала Юлія Володимирівна.