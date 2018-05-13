За добу на території області рятувальники ліквідували 9 пожеж в екосистемах

За добу до Служби порятунку «101» надійшло 9 повідомлень про пожежі на відкритих територіях. Вогнем заподіяно шкоди навколишньому природному середовищу на площі 1,79 га. На ліквідацію лише цих займань залучалось 14 одиниць техніки та 48 рятувальників.
Наймасштабніше загоряння виникло 11 травня о 13:48 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у Водянському лісництві м. Енергодар. Прибувши на місце події, з`ясувалося, що горить суха трава та хвойна підстилка відкритій території на загальній площі 0,9 га. О 14:52 вогнеборці локалізували пожежу, а о 18:00 повністю ліквідували. Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування. Від лісгоспу залучались 2 одиниці техніки та 3 чоловіка особового складу. Від ГУ ДСНС залучалось 3 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.
Бердянський район: пошуки зниклих рибалок припинилися
11 травня о 09:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від капітана-координатора морського рятувального координаційного підцентру про те, що до МРКЦ о 06:00 надійшла інформація від місцевого населення про зникнення двох рибалок.
Як з’ясувалось 51- річний та 21- річний чоловіки, мешканці м. Бердянськ 10 травня на човні «Амур» вийшли в море з території бази відпочинку «Іскра» Бердянської коси та не повернулись. Для проведення пошукових робіт від МРКЦ було задіяно рятувальний катер «ПРК-03» та 3 чоловіка особового складу. Оповіщені суда на рейді, пограничний загін, рятувальна станції БМР.
11 травня о 18:48 від капітана-координатора морського рятувального координаційного під центру надійшла інформація про припинення пошуку рибалок в зв’язку з тим, що о 18:26 до чергової частини Бердянського ВП ГУ НП зателефонувала жінка одного із зниклих рибалок та повідомила, що отримала дзвінок від прикордонної служби Російської Федерації про затримання її чоловіка та його товариша, і що вони знаходяться в м. Єйськ Краснодарського краю Російській Федерації.
Бердянський район: у воді виявлено тіло чоловіка
11 травня об 11:05 капітан-координатор морського рятувального координаційного центру повідомив до Служби порятунку, що під час пошуку рибалок, які зникли 10 травня у акваторії Азовського моря, у воді знайдено тіло людини. За зовнішніми ознаками, чоловік одягнений у спорядження рибалки. Тіло довгий час перебувало у воді, особа загиблого поки що не встановлена. Тіло чоловіка передано для проведення судмедекспертизи.
Рятувальники знов звертаються до громадян з проханням бути обережними та дотримуватись правил безпеки поведінки на водних об’єктах! Не допустіть трагедії в ваших родинах! Пам’ятайте: купатися на стихійних пляжах суворо заборонено! Шановні батьки! Навчайте своїх дітей правилам безпеки і не залишайте малих без догляду! Давайте разом зробимо так, щоб літній відпочинок залишив тільки приємні спогади та враження!