Запорізькі поліцейські у підозрюваного в збуті вилучили наркотики, зброю та боєприпаси

Під час санкціонованого обшуку у гаражі мешканця Запоріжжя поліцейські виявили і вилучили зброю, боєприпаси та наркотичні засоби. За цінами наркозбувачів, сума вилучених наркотиків, які зловмисник зберігав з метою збуту, – близько 65 тисяч гривень. Підозрюваний затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
11 травня працівники Управління протидії наркозлочинності та Слідчого управління ГУНП України в Запорізькій області під час розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, провели санкціонований обшук у Дніпровському районі Запоріжжя.
У гаражі, який належить раніше засудженому місцевому мешканцеві 1978 року народження, поліцейські виявили наркотики, зброю та боєприпаси.
У результаті обшуку правоохоронці вилучили близько 500 грамів наркотичної речовини («марихуана»), 60 грамів макової соломи, 60 пігулок підконтрольного лікарського засобу «Димедрол», а також гранату «Ф-1» із запалом, револьвер, 20 набоїв, штик-ніж та документи з елементами підробки.
Встановлено, що фігурант зберігав вилучені наркотичні засоби з метою їх подальшого збуту.
На даний час вилучене направлено на дослідження до експертно-криміналістичного центру. Підозрюваний затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Найсуворіше покарання, яке загрожує зловмисникові, – до десяти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
Всього з початку року працівники поліції Запорізької області розкрили 72 злочини у сфері незаконного поводження зі зброєю та 69 – у сфері обігу наркотиків.
Нагадаємо, що в місті Бердянськ поліцейські вилучили наркотики на суму понад 2 мільйони гривень.
Відділ комунікації поліції Запорізької області