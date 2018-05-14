Алея дубів

В районі балки Шанцевої на острові Хортиця провели закладку дубової алеї (висадили 12 саджанців дубів) та майбутнього нового туристичного комплексу «Священний Хортицький дуб». Новий об’єкт туристичної інфраструктури острова знаходиться в півтора кілометрах від пам’ятника «писанці» (в напрямку кінного театру). На цьому місці, з досліджень вченого Якова Новицького, кілька століть ріс величезний дуб – священне місце для запорізьких козаків. Автор проекту туристичного комплексу – відомий діяч мистецтв Анатолій Гайдамака. Свого часу він створив першу експозицію музею козацтва і комплекс «700-річний Запорізький дуб». Проект майбутнього комплексу передбачає ще й установку гранітного пам’ятника на місці, де ріс легендарний дуб, а також будівництво оглядового майданчика для туристів.