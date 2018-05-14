Авіафестиваль у Запоріжжі

У Запоріжжі на території спортивного комплексу АТ «Мотор Січ» відбувся «Авіафест». Перший міський авіафестиваль зібрав разом сотні любителів авіатехніки. Показати школярам, що вміють їхні моделі, прийшли чимало авіалюбителів. В їхньому арсеналі перемоги у національних та європейських першостях з авіамодельного спорту. Відкрили фестиваль виставкою авіамоделей – від маленьких літаків до більш габаритних з місцем для пілота. На авіафесті були представлені й пілотажні радіо керовані моделі, й квадракоптери, й справжній мотодельтоплан. Для малечі організували майстер-класи з авіамоделювання. Тож наймолодші відвідувачі із задоволений робили власні перші кроки, виготовляючи найпростіші моделі літаків.