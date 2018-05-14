У рамках міської комплексної програми соціального захисту населення м.Запоріжжя надається одноразова адресна цільова допомога багатодітним сім’ям, які виховують п’ять та більше дітей.До Дня матері та Міжнародного дня сім’ї 115 сімей зазначеної категорії отримали матеріальну допомогу. Розмір допомоги у цьому році було збільшено до 2500 гривень на кожну сім’ю. Всього з бюджету міста на це виділено 287,5 тис гривень. Крім того, одному з батьків багатодітних сімей згідно з Міською комплексною програмою соціального захисту населення міста Запоріжжя надаються щоквартальні безкоштовні проїзні квитки на проїзд в трамваях, тролейбусах та автобусах через КП «Запоріжелектротранс». На виконання цього заходу у 2017 році витрачено 1 млн 409 тис грн., безкоштовним проїздом скористалися 660 багатодітних родин. У 2018 на цей захід передбачено 2 млн 462 тис грн.