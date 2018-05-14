Дуже важливо синхронізувати діалог громад для вирішення законодавних питань, – Хюґ Мінґареллі

Реформа децентралізації — найуспішніша реформа, що відбувається в Україні, – зауважив посол, голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюґ Мінґареллі під час круглого столу, що відбувся у Запорізькому Центрі розвитку місцевого самоврядування. – Ми бачимо конкретні результати, бачимо зміни, які відбуваються на територіях, де утворені об’єднані територіальні громади. І тому готові допомагати. Країни Європейського Союзу акумулювали фінансові ресурси в Програмі “U-LEAD з Європою”, яка через центри розвитку місцевого самоврядування проводить навчальні програми, допомагає вирощувати громадам свої кадри. Завдяки Програмі “U-LEAD” створюються 600 ЦНАПів. Адміністративні послуги надаються на вищому рівні. І це оцінка нашої роботи і стимул для нас.
Представництво Євросоюзу веде політичний діалог, ми постійно працюємо з Верховною Радою, наполягаємо, щоб не зволікали ухвалювати важливі для розвитку громад закони. Про виклики і необхідну допомогу ми хочемо почути від вас”.
Під час круглого столу голови об’єднаних територіальних громад Запорізької області мали змогу розповісти про свої основні досягнення і визначити проблеми, з якими стикаються. Серед озвучених — необхідність врегулювання земельного питання, без якого важко залучити інвесторів; вирішення проблеми дублювання функцій районною владою при переході повноважень до ОТГ допоможе зекономлені кошти на утриманні апарату спрямувати на ремонт доріг; врегулювання питання отримувача податків за місцем проведення діяльності, а не реєстрації значно збільшить бюджети.
“Дуже важливо синхронізувати ваш діалог, – порекомендував присутнім представникам ОТГ голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюґ Мінґареллі . – Тримайтесь один за одного, щоб єдиним голосом звертатися при необхідності законодавчого вирішення проблем. І я вам дуже вдячний за вашу активну лідерську позицію. Ми і далі будемо вас підтримувати”.
Запорізький ЦРМС
Дуже важливо синхронізувати діалог громад для вирішення законодавних питань, – Хюґ Мінґареллі
Реформа децентралізації — найуспішніша реформа, що відбувається в Україні, – зауважив посол, голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюґ Мінґареллі під час круглого столу, що відбувся у Запорізькому Центрі розвитку місцевого самоврядування. – Ми бачимо конкретні результати, бачимо зміни, які відбуваються на територіях, де утворені об’єднані територіальні громади. І тому готові допомагати. Країни Європейського Союзу акумулювали фінансові ресурси в Програмі “U-LEAD з Європою”, яка через центри розвитку місцевого самоврядування проводить навчальні програми, допомагає вирощувати громадам свої кадри. Завдяки Програмі “U-LEAD” створюються 600 ЦНАПів. Адміністративні послуги надаються на вищому рівні. І це оцінка нашої роботи і стимул для нас.