Юліана Козаченко: “Фіскальна служба надала запорізьким платникам понад сто тисяч адмінпослуг”

З початку року фахівці фіскальної служби Запорізької області надали платникам податків понад сто тисяч адміністративних послуг, що майже на 47 тисяч більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко,
Більшу частину адмінпослуг представники бізнесу та громадяни отримали у Центрах обслуговування платників – близько 98 тисяч, що на 46 тисяч перевищує результати минулого року.
– Сьогодні фіскальна служба активно розвиває дистанційну взаємодію з платниками податків. В Електронному кабінеті доступні десятки он-лайн послуг від ДФС. Водночас суб’єкти господарювання та представники громадськості користуються сервісами на місцях. Лише у квітні співробітники територіальних органів фіскальної служби надали понад 22 тисячі адміністративних послуг, що майже на 10 тисяч більше, ніж у квітні минулого року, – наголосила Юліана Козаченко.
Нагадаємо, в Запорізькій області працюють 27 Центрів обслуговування платників, які надають широкий перелік послуг, зокрема, приймання звітності, вхідної кореспонденції, постановка на облік, видача довідок і документів та багато інших. Детально про місця надання адміністративних послуг можна ознайомитись на сайті фіскальної служби області: http://zp.sfs.gov.ua/diialnist/mistsya-nadannya-administrativnih-poslu/.
Головне управління ДФС у Запорізькій області