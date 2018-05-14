Курортий сезон у Бердянську

Бердянські санаторії вже прийняли перших в цьому році туристів, які прибули до курортного містечка на оздоровлення: санаторій «Бердянськ», зокрема, відкрив корпус №3; сформовану групу запустили також в «Нафтохіміку України». Завершив набір на першу зміну оздоровлення і санаторій «Арктика». Як підтвердили нам у санаторії «Бердянськ», більшість номерного фонду на червень-серпень уже розкуплена. Що стосується баз відпочинку, то багато хто з них вже прийняли відпочивальників на травневі свята. Таким чином, курортний сезон 2018 року у Бердянську вже офіційно стартував.