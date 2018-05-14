Комбінат «Запоріжсталь» відвідали представники компаній-світових лідерів в сфері IT-індустрії, продажів, консалтингу, нафтової промисловості, які навчаються в Лондонській бізнес-школі (London Business School). З екологічної модернізацією «Запоріжсталі», делегацію ознайомив Генеральний директор комбінату Ростислав Шурма. В ході зустрічі делегація відвідала центральну диспетчерську комбінату «Запо-рожсталь», нову травильну лінію в цеху холодної прокатки №1 і реконструйовану доменну піч №3.
«Я вражений високим рівнем IT-технологій, які впроваджені на підприємстві – управління виробництвом майже повністю автоматизовано. Такі підприємства, як комбінат «Запоріжсталь» показують, що в української металургії є високий потенціал і успішне майбутнє », – зазначив фахівець когось пании« Мидгард »(Лондон) Толга Талу (Senior Project Planner Midgard Ltd Tolga Talui).
Для багатьох з гостей «Запоріжсталі» – це було перше знайомство з металургією і Україною.
«Я вперше відвідую Україну, і металургійний завод, і я вражений ефективним виробництвом і технологіями, які використовуються тут. Багато інновації зроблені для поліпшення екології. Це дозволяє підприємству стати більш сучасним, вийти на нові ринки зі збуту продукції, зменшити вплив на природу », – зазначив директор« Амазон. Великобританія »(Великобританія) Стогін Ши (Director, Amazon U.K Stone Shi)
Нагадаємо, комбінат «Запоріжсталь», згідно технологічної стратегії, спрямованої на екологічн-ську модернізацію, з 2012 року інвестував в розвиток і оновлення виробництва 8,8 млрд гривень.
London Business School провела майстер-клас на «Запоріжсталі»
Комбінат «Запоріжсталь» відвідали представники компаній-світових лідерів в сфері IT-індустрії, продажів, консалтингу, нафтової промисловості, які навчаються в Лондонській бізнес-школі (London Business School). З екологічної модернізацією «Запоріжсталі», делегацію ознайомив Генеральний директор комбінату Ростислав Шурма. В ході зустрічі делегація відвідала центральну диспетчерську комбінату «Запо-рожсталь», нову травильну лінію в цеху холодної прокатки №1 і реконструйовану доменну піч №3.