У селі Широкому під Запоріжжям презентували оновлений льотний центр імені Покришкіна і уклали три меморандуми: про запуск стрічкою школи, відновленні і ремонті бойової авіаційної техніки і створення громадської організації «Козацька ватага» з представниками авіації. Після 20 років застою у аеродрому і самого льотного центру почалося нове життя.
Першочергове місія – сертифікувати двокілометрову злітно-посадкову смугу і підготувати підприємство для ведення основної діяльності. У довгостроковій перспективі менеджери припускають, що на території центру льотної підготовки Покришкіна може знаходиться бізнес-авіація, базуватися парашутисти і дельтапланеристи, а на вільній території під відкритим небом можна проводити різні масові фестивалі обласного і міжнародного масштабу. До слова, «Запорізький центр льотної підготовки імені Маршала авіації А. І. Покришкіна» Фонд державного майна України виставляє на приватизацію. При цьому сама злітно-посадкова смуга і об’єкти обслуговування аеродрому не можуть бути приватизовані відповідно до закону.
Льотний центр імені Покришкіна
У селі Широкому під Запоріжжям презентували оновлений льотний центр імені Покришкіна і уклали три меморандуми: про запуск стрічкою школи, відновленні і ремонті бойової авіаційної техніки і створення громадської організації «Козацька ватага» з представниками авіації. Після 20 років застою у аеродрому і самого льотного центру почалося нове життя.