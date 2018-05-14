Музей дитячого туризму

До 70-ї річниці обласного центру туризму і краєзнавства, спорту і екскурсій учнівської молоді у Запоріжжі урочисто відкрили музей історії дитячого туризму і краєзнавства. У музеї представлені десять експозицій: «Туризм, народжений Дніпрогесом (30-ті рр.. ХХ ст..); «Становлення та розвиток дитячого туризму і краєзнавства (40-50-ті рр.. ХХ ст..); «Розквіт дитячого туризму і краєзнавства (60-70-ті рр.. ХХ ст..); «Період перебудови (80-ті рр.. ХХ ст..); «Рух скельними ділянками»; «Наметове містечко»; «Туристське спорядження»; «Звіти про походи»; «Грамоти та нагороди»; «Експедиції та знахідки». Усього в музеї накопичено понад 600 експонатів, які були зібрані з різних куточків області, серед них є колекція рюкзаків, спортивне спорядження, намети, мотузки, печі, котли та багато іншого.