НОВА ШОУ-ПРОГРАМА ТЕАТРУ МОД «КЛЕОПАТРА»

Нову шоу-програму «Казковий світ» показав на сцені Оріхівського районного будинку культури колектив зразкового дитячого театру мод «Клеопатра».
Відкрила її чарівна ведуча Юлія Юрченко, дочка художнього керівника театру Світлани Саітгалєєвої,одна з перших учасниць «Клеопатри».
Схвальні оплески у залі викликали покази колекцій «Україна», «Шахове королівство» і «Мультляндія», вразивши глядачів оригінальним і яскравими сценічними костюмами.
Чудові бальні танці виконали Лілія Пакета і Семен Дмітрієв і дует у складі Вікторії Рижої та Данила Дейнеги.
У програмі виступили учасники танцювального колективу Яни Склярової, юні співачки Даша Щербина,Настя Козловська,дует –Стеша Маринченко і Віка Рижа, Ліза Лісаченко, тріо–Полінка Черновал, Ліза Андрющенко, Софія Мироненко. Вразив виконанням народної неаполітанської пісні «Санта Лючія» Тимур Пучко.
На завершення свята краси та грації ведуча запросила учасників програми,представивши кожного. Це талановиті діти:Аліна Хвостенко, Вікторія і Аріна Дроздови, Аміна Свищ,Катя Бєлікова,Каміла Мартинко,Валерія і Ксенія Ісмаілови,Діма Прокопчук,Нікіта Тамілін,Віка Рижа,Стеша Маринченко,Ліза Андрющенко,Іванка Правдолюбенко,Софійка Мироненко,Полінка Черновал.
Далі були названі імена 36 юних танцюристів з молодшої і середньої груп колективу Яни Склярової.
Щирі поздоровлення з прем’єрою на адресу учасників шо-програми прозвучали у виступі директора КЗ «Оріхівський районний будинок культури» Людмили Власенко,яка передала їм солодкі подарунки. Особливу вдячність вона висловила шановним керівникам – Світлані Саітгалєєвій, Галині Клиновській і Яні Скляровій.
Художній керівник зразкового дитячого театру Світлана Саітгалєєва подякувала за підтримку батькам своїх вихованців і всім,хто допоміг у підготовці та проведенні свята.
Наступний сезон для «Клеопатри» буде ювілейним: колектив відзначатиме 20-річчя заснування. За цей час отримало чимало перемог і нагород на регіональних,всеукраїнських та міжнародних конкурсах юних талантів. Мені доводилось бачити багато цікавих програм цього колективу,і жодна з них не була схожа на іншу, бо і керівник,і її вихованці проявляють максимум фантазії і вигадливості, втілюючи оригінальні ідеї у реальні справи.
Тамара КУРОЧКІНА
м. Оріхів. Фото автора