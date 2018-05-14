Новий бренд «Україна Зараз» забезпечить єдиний стиль презентації держави в світі

Кабінет Міністрів України підтримав єдиний бренд України «Ukraine NOW UA» («Україна ЗАРАЗ»), запропонований українською агенцією Banda в рамках роботи Комісії з питань популяризації України при Міністерстві інформаційної політики України, а також на основі пропозицій британських партнерів.
Відповідне рішення представив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.
«Команда Уряду, Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, Мінінформполітики, експерти працювали над створенням бренду «Україна Зараз». Робота завершена. Це буде бренд України у світі», – сказав Прем’єр-міністр.
Передбачається, що на основі бренду буде розроблений модульний бренд-бук, який стане свого роду єдиним голосом України по всьому світу.
Логотип бренду розроблено таким чином, аби його було легко використовувати не тільки для презентацій та інформаційних продуктів, а й навіть як наліпки на будь-які речі – від туристичних сумок до автобусів та літаків.
«Ми зробили добрий крок, аби почати брендувати нашу країну, – зазначив Глава Уряду. – Хочу подякувати всім за роботу. Відсьогодні в Україні з’явився свій бренд».