Перепоховання бійців ВВВ

У Великій Білозерці урочисто перепоховали останки радянських солдатів, які загинули у листопаді 1943 – лютому 1944 років під час боїв за Нікопольський плацдарм. До сьогодні всі вони вважалися зниклими безвісти. Дізнатися про долю воїнів-захисників вдалося завдяки місцевому пошуковому загону на чолі із Олександром Маковієм. Віддати данину пам’яті визволителям України прийшли сотні жителів села, пошуковці із Запорізької та Херсонської областей, посадовці обласної та районної влади, військовослужбовці Національної Гвардії України. Школярі тримали фото солдат, імена яких повернули із небуття. На жаль, їх лише четверо – гвардії майори, льотчики Федір Єськов та Михайло Аршин, рядовий 266-ї стрілецької дивізії Юхим Базлов, червоноармієць 477-ї стрілецької дивізії Давид Тер-Погосян. Голова асоціації пошукових загонів області Володимир Смердов розповів, що за останні роки вони знайшли та перепоховали 5236 воїнів. У найближчих планах провести в останній шлях бійців, рештки яких знайшли поблизу с. Підгірне Василівського району та с. Григорівка Запорізького району. Всі дозволи вже отримано, ексгумацію проведено, із похованням мають допомогти місцеві ради.