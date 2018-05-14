Протягом Місячника зайнятості жінок рівень працевлаштування жінок збільшився на 7 відсотків

В Україні серед безробітних людей жінок дещо більше, ніж чоловіків. За статистичними даними Запорізької обласної служби зайнятості (за січень-квітень 2018 року) вони складають 53,4 відсотка від громадян, які перебували на обліку. Тому, з метою акцентування уваги суспільства до проблеми зайнятості жінок у Запорізькій області у квітні проводилась загальнообласна акція «Місячник зайнятості жінок».
Під час проведення Акції до центрів зайнятості області звернулись понад 1,5 тисячі жінок. Фахівці центрів зайнятості надають кожній з тих, хто опиняється в складних життєвих умовах, доволі широкий спектр соціальних послуг, передбачених чинним законодавством, і в першу чергу таких, що сприяють успішному пошуку гідного місця роботи та вдалому працевлаштуванню.
Важливу роль має надання профінформаційних та профконсультаційних послуг, під час яких клієнти отримують поглиблену інформацію про професії, що мають попит на ринку праці; рекомендації щодо вибору або зміни професії з урахуванням їх побажань, здібностей та можливостей; послуги психологічного характеру, спрямовані на визначення професійної придатності до тієї чи іншої спеціальності, тощо. Протягом квітня до семінарів та тренінгів було залучено понад 4 тис. жінок.
Все більше сучасних жінок мріє відкрити власну справу та стати успішною бізнес-леді, однак вагається і не знає з чого почати, тому і в цьому випадку також на допомогу приходе служба зайнятості. Так, завдяки проведеній роботі одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації власної справи отримали 8 жінок, котрі виявили бажання відкрити власну справу за напрямом, який користується попитом на ринку праці області.
Важливу роль в сприянні працевлаштуванню мають зустрічі з роботодавцями. У рамках акції в квітні проведені ярмарки та міні-ярмарки вакансій, «круглі столи» та інші заходи, орієнтовані на сприяння працевлаштування жінок. Всі учасники заходів отримали досвід безпосереднього спілкування з роботодавцем та навики самопрезентації.
За результатами проведених заходів в рамках «Місячника зайнятості жінок» вдалось працевлаштувати більше 1 тисячі жінок. Були тимчасово працевлаштовані – прийняли участь в оплачуваних громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру – близько 700 жінок. Проходили навчання за направленням служби зайнятості 192 жінки.
«Проведені під час акції заходи сприяли збільшенню рівня працевлаштування жінок на 7 відсотків», – підсумовує директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-32-17.