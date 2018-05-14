У рамках інформаційної кампанії «Будуємо Європу в Україні» відбулася зустріч представників Запорізької облдержадміністрації, міської ради та експертів представництва ЄС в Україні. У зустрічі взяли участь начальник Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації Артур Бойко, керівники та профільні спеціалісти структурних підрозділів облдержадміністрації.
Як відзначив представник ЄС в Україні Давід Стулік, Європейський Союз підтримує реформи та модернізацію в Україні та, зокрема, в Запорізькій області. Після започаткування безвізового режиму з України до ЄС збільшився потік людей на 5-6%. На підтримку реформ в Україні заплановано 12,8 млрд. євро.
– Запорізька область не перший рік бере участь у різних програмах представництва Європейського Союзу в Україні. Підтримка надається у реконструкції соціальних об’єктів, Європейський інвестиційний банк уже надав запорізькій громаді 188 млрд. грн. на реконструкцію 14 об’єктів. Також діють соціальні програми щодо подолання сімейного насилля, гендерної нерівності тощо. Перші громади вже побачили, що можуть за кошти Європейського банку успішно реалізовувати власні проекти. Крім цього, підтримка надається на молодіжні та культурні проекти, розвиток бізнесу. Співпраця з ЄС буде лише поглиблюватися, – повідомив Артур Бойко
У рамках зустрічі сторони обговорили практичні аспекти співпраці у сферах економіки, міжнародних зв’язків, освіти, науки, культури, медицини, спорту, інформаційного забезпечення, а також проекти та програми у цих галузях.
Співпраця з ЄС буде поглиблюватися
У рамках інформаційної кампанії «Будуємо Європу в Україні» відбулася зустріч представників Запорізької облдержадміністрації, міської ради та експертів представництва ЄС в Україні. У зустрічі взяли участь начальник Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації Артур Бойко, керівники та профільні спеціалісти структурних підрозділів облдержадміністрації.