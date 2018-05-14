У концертному залі ім. М.І. Глінки чекають на юних бандуристів з усієї країни!

18 травня 2018 року відбудеться V Всеукраїнський конкурс-фестиваль «Хортицький Кобзар». Бандура – інструмент, на якому шістдесят п’ять струн, і аналога якому немає ніде в світі. Мелодії бандури живлять серця українців не одне століття. Проведення конкурсу-фестивалю у Запоріжжі не випадково, адже саме тут бандурне мистецтво має своє коріння та продовжує розвиватись і надалі. Тому, Всеукраїнський конкурс-фестиваль – унікальна нагода почути бандуристів з усіх куточків країни. Учасниками вже стали понад 250 молодих талановитих бандуристів від 6 до 16 років з 15 областей України.
Конкурс-фестиваль «Хортицький Кобзар» – культурно-мистецька акція на честь Великого Кобзаря України Тараса Григоровича Шевченка. В знак в Конкурс-фестиваль «Хортицький Кобзар» це прекрасна нагода об’єднати усіх поціновувачів нерозгаданої таїни мелодій струн бандури, поспілкуватися, поділитися досвідом й продемонструвати майстерність гри на інструменті, який по праву вважають національним символом України.
Тож, грай бандуро, весели серце українців! Нехай щастить всім учасникам конкурсу-фестивалю «Хортицький Кобзар»!
До зустрічі 18 травня цього року у концертному залі ім. М.І. Глінки