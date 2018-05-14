У Запоріжжі пройшла дипломатична зустріч

У Запоріжжі у суботу, 12 травня, вперше відбулася дипломатична зустріч, в якій взяли участь представники відразу декількох країн. Офіційний прийом пройшов у міськвиконкомі під головуванням міського голови Володимира Буряка. Серед учасників заходу були генеральний консул Грузії Іраклій Адвадзе, Почесний консул Азербайджану Афган Салманов, представник Латвійської республіки в Україні Михайло Сорокін та інші.
Відкриваючи дипломатичну зустріч, міський голова Володимир Буряк сказав, що Запоріжжя є багатонаціональним містом, яке співпрацює з різними країнами. Це стає можливим завдяки активній роботі дипломатів, почесних консулів, місцевої влади, національно-культурних товариств.
– Співпраця Запоріжжя з іншими країнами продовжує розвиватися. Завдяки таким заходам як сьогодні вона стане ще більш ефективною, – сказав Володимир Буряк.
Пропозицію провести подібну дипломатичну зустріч в стінах міськвиконкому вніс міський голова Володимир Буряк. Її мета – познайомити представників дипломатичних місій з Запоріжжям, економічним, культурним, туристичним потенціалом нашого міста, обговорити можливість розробки та реалізації спільних проектів в різних сферах.
На думку міського голови, це має сприяти зростанню інтересу представників інших країн до Запоріжжя, в тому числі і представників бізнесу, потенційних інвесторів. Це зараз принципово важливо. Адже в Запоріжжі зацікавлені в реалізації спільних проектів, спрямованих на розвиток міста.
– Місто продовжує розвиватися, незважаючи на всі труднощі. Ми намагаємося не зупинятися на досягнутому. Наша мета – будувати, розвивати місто, – підкреслив Володимир Буряк.
Міський голова розповів про пріоритетні проекти, над якими працюють в Запоріжжі. Серед них розвиток міжнародного аеропорту, початок будівництва пасажирського терміналу в ньому, просування міста в туристичній сфері та багато іншого. При цьому міська влада не забуває і про соціальну спрямованість бюджету, підвищена увага приділяється фінансуванню соціальних програм, спрямованих на підтримку дітей, літніх людей, охорони здоров’я і так далі.
Володимир Буряк зазначив, що важлива роль в реалізації соціальних проектів належить соціально відповідальному бізнесу. Це стосується не лише великих підприємств, а й дрібних, середніх підприємців. Кожен з них вносить свій вклад не тільки в наповнення бюджету, а й в розвиток рідного міста. Одним із соціальних проектів і є дипломатичний благодійний бал, який організовується в Запоріжжі.
Генеральний консул Грузії Іраклій Адвадзе подякував міському голові Володимиру Буряку за ініціативу проведення такої дипломатичної зустрічі, підтримку дипломатичного благодійного балу.
– Це чудова ідея. Зі свого боку завжди готові підтримувати такі починання, – заявив Іраклій Адвадзе.
Представник Латвії Михайло Сорокін підкреслив важливість того, що міська влада Запоріжжя проводить такі зустрічі і підтримує благодійні заходи.
Відзначимо, представники інших країн також взяли участь в дипломатичному благодійному балі, який відбувся 12 травня у концертному залі імені Глінки і проходив за підтримки міського голови Володимира Буряка. Мета заходу – зібрати кошти для надання допомоги дітям-сиротам Запоріжжя і Запорізької області.
Організатори дипломатичного благодійного балу Наталя Сівак (директор благодійного фонду «Мама плюс Я») і Сандра Глурджідзе (директор компанії «Magnus») подякували міському голові Володимиру Буряку за проведення дипломатичної зустрічі, підтримку проведення дипломатичного благодійного балу. На їхню думку, це підтверджує, що місто Запоріжжя відкрите для інших країн, представників інших національностей. Вони також висловили надію, що надалі в Запоріжжі вдасться реалізувати ще не один подібний благодійний проект.
У Запоріжжі пройшла дипломатична зустріч
У Запоріжжі у суботу, 12 травня, вперше відбулася дипломатична зустріч, в якій взяли участь представники відразу декількох країн. Офіційний прийом пройшов у міськвиконкомі під головуванням міського голови Володимира Буряка. Серед учасників заходу були генеральний консул Грузії Іраклій Адвадзе, Почесний консул Азербайджану Афган Салманов, представник Латвійської республіки в Україні Михайло Сорокін та інші.