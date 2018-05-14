У Запоріжжі студенти вирішували проблеми континенту

Чергова регіональна сесія міжнародної організації «Європейський молодіжний парламент» зібрала у Запоріжжі 70 студентів із України, Чехії, Латвії, Кіпру, Швеції та інших країн континенту Старого Світу.
В ході заходу, що відбувся у Запорізькій міській раді, і проходив під патронатом Генерального Секретаря ради Європи Турбйорна Ягланда, Президента Європейської комісії Жан-Клода Юнкера, Верховного представника Європейського Союзу у закордонних справах та політиці безпеки Федеріка Могеріні, молоді люди обмінювалися ідеями та разом шукали шляхи вирішення гострих політичних, соціальних, економічних проблем Європи.