У Запоріжжі визначили «Європейські перспективи сенсу життя»

Міжнародна конференція “Європейські перспективи сенсу життя», що пройшла у Запорізькому класичному приватному університеті, зібрала провідних вчених у галузі психології, соціологіїз Німеччини, Румунії. США, України.
Обговорювалися актуальні питання сенсу життя в різних країнах, особливо в країнах зі складними політичними і економічними умовами (США. Румунія, Україна). Зокрема, хедлайнер заходу – всесвітньо відомий теоретик і практик у галузі соціопсхології Вольф Бльомер ( Німеччина) запропонував науковому товариству доповідь за результатами власного дослідження «Сенс життя у часи світових зіткнень, потрясінь та невизначеностей. Загальний аналіз та напрямки дій». Практичне застосування засад змістовного життя запропонував у своєму виступі за темою « Соціальний аспект політики Європейської Комісії з питань інновацій, конкурентоспроможності та можливостей щодо співпраці України з ЄС» подав експерт з питань інноваційної політики для зовнішніх ринків, промисловості, підприємництва в ЄК професор Деніел Бльомерс. Фахівці обговорили проблематику соціальної участі дітей з особливими потребами та їх сімей, а також імпульси оздоровчої освіти за ідеєю «Інклюзії»за результатами досвіду європейських країн. А також ознайомилися з результатами дослідження румунської науковиці Аліни Дафінау , що показують наслідки міграції батьків з метою заробітку і долю їх дітей. Розглядалися питання стану літніх людей в різних країнах (особливо в Україні), де сенс життя зосереджений, в першу чергу, на виживанні.
Великий інтерес викликали дослідження зміни сенсу життя людей в Україні, який подала професор педагогіки Людмила Романенкова( Україна).
-Ситуація в Україні спонукає нас по-новому поглянути на сенс життя, – відмітила у своїй доповіді українська науковиця.- Українці, через зростання тривожності, агресивності, втоми, втрачають свій природній оптимізм. За дослідженнями соціологів на поточний момент тільки 37% жителів нашої країни оцінюють її перспективи як оптимістичні. Разом з тим, дослідження підтверджують, що люди, які мають сенс життя, зберігають жвавість розуму до глибокої старості, живуть довше і далі зберігають здатність отримувати від життя задоволення.
Прес-центр ЗОО НСЖУ