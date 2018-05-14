У Ліссабоні (Португалія) 26 учасників змагались за першість у фіналі пісенного конкурсу Євробачення-2018. Ефектний номер показала й Україна, яку представляв молодий талановитий співак MELOVIN з композицією “Under The Ladder”.
Виступ MELOVIN’а був дуже ефектним та яскравим. Увесь номер побудований навколо високої конструкції, на вершині якої стоїть срібний рояль із крилами. Під час виступу співака сходи займались вогнем. Це неабияк сподобалось глядачам і фанам. Загалом європейці схвально відгукнулись про виступ MELOVIN’а, зазначивши, що він заслуговує на призове місце. У соціальній мережі люди навіть організували флеш-моб, підтримуючи вокаліста компліментами та схвальними відгуками. Для цього користувачі мережі створили хештег #MeloWinner. Хоч вокаліст посів 17 місце, його палко підтримали глядачі та користувачі мережі.
Експертне журі не належно оцінило виступ вокаліста, однак глядачі мали іншу думку – вони віддали за українця 119 балів, поставивши його в десятку кращих конкурсантів.
Переможницею ж цьогорічного конкурсу Євробачення у Лісабоні стала представниця Ізраїлю. За результатами голосування телеглядачів та експертів, переможцем Євробачення-2018 стала співачка з Ізраїлю Netta з піснею «Toy». Друге місце посіла співачка з Кіпру з показником 436 балів, третє місце – за австрійцем (342 бали).
Під час оголошення результатів голосування інтрига зберігалася практично до останнього, оскільки розрив у балах між конкурсантами в першій п’ятірці був невеликим після оголошення оцінок національних журі.
Український співак Melovin відкривав фінал конкурсу
У Ліссабоні (Португалія) 26 учасників змагались за першість у фіналі пісенного конкурсу Євробачення-2018. Ефектний номер показала й Україна, яку представляв молодий талановитий співак MELOVIN з композицією “Under The Ladder”.