З січня по квітень 2018 року запорізькі аудитори забезпечили відшкодування втрат на 22,3 млн гривень

Фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області за чотири місяці 2018 року забезпечили усунення порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, на суму 22,3 млн грн. Порушники фінансової дисципліни повернули до бюджетів всіх рівнів 3,2 млн грн. За результатами заходів, які вжили аудитори, керівники місцевих органів влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій прийняли 20 управлінських рішень. За підсумками державних фінансових аудитів взято до виконання 12 пропозицій.
Правоохоронним органам передано матеріали 13 контрольних заходів, за результатами яких розпочато 4 досудові розслідування та вручено 5 письмових повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
До підприємств, установ та організацій під час ревізій, в яких виявлені порушення, у 8-х випадках застосовано заходи впливу у вигляді зупинення операцій з бюджетними коштами, призупинення та зменшення бюджетних асигнувань, прийнято 2 вимоги про повернення використаних не за цільовим призначенням суми субвенції та коштів, наданих одержувачу бюджетних коштів.
За допущені порушення 25 осіб притягнуто до адміністративної та 3 – до матеріальної відповідальності.
Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, на загальну суму 227 млн гривень.
Прес-служба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області