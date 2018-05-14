ЗАПОРІЗЬКІ АГРАРІЇ ЗАВЕРШУЮТЬ СІВБУ РАННІХ ЯРИХ ЗЕРНОВИХ ТА ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР

У господарствах області тривають інтенсивні весняно-польові роботи. Наразі аграріями здійснюється підготовка ґрунту та сівба ярих культур. Погодні умови для проведення польових робіт задовільні. За повідомленням Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, на цей час посіяно ярих культур на площі 505,6 тис. га або 57 % до запланованого, в тому числі ранніх зернових та зернобобових культур – 174,8 тис. га або 91 % до необхідного.
Загалом під урожай поточного року по всіх категоріях господарств області планується посіяти 885,0 тис. га ярих культур, із них: зернових і зернобобових – 249,4 тис. га; технічних – 544,8; картоплі та овочів – 57,8; кормових – 33,3 тис. га.
На сьогодні десять районів області вже завершили посів ранніх зернових та зернобобових культур з перевищенням планових показників за рахунок збільшення фактичних площ посіву гороху, ячменю та вівса. А саме: Великобілозерський район – 120 %, Приморський – 118%, Василівський – 113%, Кам’янсько-Дніпровський – 112%, Веселівський – 104%, Запорізький – 103%, Якимівський – 102%, Приазовський – 101%, Вільнянський та Михайлівський райони – по 100 %.
Для проведення всього комплексу весняно-польових робіт господарства області забезпечені мінеральними добривами на 126 % від необхідного обсягу, що становить 48,6 тис. тонн. Наразі вже підживлено 675,7 тис. га озимих культур (95 % ).
Сільськогосподарські підприємства також забезпечені насіннєвим матеріалом ярих культур та протруйниками проти хвороб насіння в повному обсязі, засобами захисту рослин – на 99 %.
Готовність до весняно-польових робіт ґрунтообробної техніки становить 100 %, сівалок і тракторів – 98 %, завдяки тому, що в цьому році сільгосппідприємствами придбано 11 одиниць ґрунтообробної техніки, 10 – посівної та дев’ять тракторів. Забезпечені сільськогосподарські товаровиробники дизельним паливом на 85 %, бензином – на 109 %.
Крім цього, триває сівба пізніх культур, зокрема, кукурудзу та зерно посіяно на площі 31,7 тис. га (64 %), соняшник – на 449,2 тис. га або 87%, сою – на 11,6 тис. га або 88%, проса посаджено на 2,5 тис. га (33%).
У Департаменті відмічають, що в поточному році для поливу підготовлено 52 тис. га зрошувальних земель, проведено ремонтно-відновлювальні роботи 167 км трубопроводів внутрішньогосподарських меліоративних систем, підготовлено 70 одиниць гідротехнічних споруд та 552 одиниці дощувальної техніки. Аграріями також підписано 149 протоколів-намірів на полив зрошувальних земель із користувачами та власниками меліорованих земель на площі 49,4 тис. га. Полив посівів сільськогосподарських культур розпочато.
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю