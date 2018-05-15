Академічний театр музики, пісні і танцю “Зоряни” Кіровоградської обласної філармонії – колектив, який об’єднав 35 високопрофесійних артистів. Творче кредо митців – відродити гармонію трьох складових: музики, пісні і танцю.
У програмі концерту – народні та сучасні пісні, ліричні і жартівливі оркестрові мелодії, яскраві обрядові танці та музично-хореографічні композиції.
Невід’ємною складовою успіху “Зорян” є балетна група колективу. “Злагодженість і віртуозність танцюристів, акробатичні трюки поряд з елегантністю, витонченістю” – так оцінили виступ “Зорян” під час гастролей у Франції, а музиканти оркестру відзначаються високою професійністю та блискучим виконанням.
“Зорянам” аплодували глядачі 15 країн світу: Німеччини, Голландії, Франції, Польщі, Словаччини, Угорщини, тощо. На міжнародних конкурсах та фестивалях колектив постійно отримує призові нагороди, а шанувальників їхнього таланту переповнюють позитивні емоції!
У 2003 році за високу професійну майстерність театр музики, пісні і танцю “Зоряни” удостоєний почесного звання “академічний”.
Ціна квитка від 60 грн.
Квитки продаються в касах філармонії та білетної агенції musin.zp.ua
Каса: 236-44-67
Довідки: 236-99-77, 236-44-85