Бліц-опитування: Що для вас європейські цінності?Чи розділяєте ви їх і що власне робите для того, щоб втілити їх в Україні?

1.Сергій, студент:
– Європейськими цінностями я вважаю традиційну тріаду- свобода, равність, братерство. Равність маю на увазі перед законом. Втілювати в Україні їх треба змінюючи ставлення до себе, влади та суспільства.
2.Марина Ботнарєва, журналіст:
-Європейські цінності ми повинні вибудовувати самостійно, не чекаючи що вони прийдуть до нас з закордону.В першу чергу розпочинати з себе.Нам ніхто не допоможе, якщо ми будемо голодранці, грязні, та босі.Слідкувати за собой, бути чесними, вчиняти по совісті, по закону,і того ж вимагати від влади.
3.Тамара, торгівельний представник:
-Мені ближче загальнолюдські цінності. В Європі якісь власні розуміння, деякі з них я не зовсім розумію. Тому у мені власне уявлення про суспільні чесноти.
4.Глеб, директор фірми:
-По перше європейські цінності це повага до оточуючих, до навколишньої природи. Втілювати їх треба починаючи з себе, але приклад брати з західного суспільства, займатись самовихованням, не залишатись байдужим, і того ж вимагати від оточуючих.
5.Валентина, пенсіонерка:
-Мабуть кожен вкладає в це поняття власне розуміння. Як би ж у нас була б така культура як в Європі. Ось наприклад наш парк, вигулюють собак, дуже люблю тварин, але власники поводяться не дуже чемно, а треба брати з собой совок, та віник. Треба перейняти відношення європейців аби зберігати чистоту у громадських містах.