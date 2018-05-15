Бліц опитування: що вам відомо про рослини, занесені до Червоної книги? Чи є такі на території області?

Евген Спежаков, блогер:
-Наприклад в Червону книзі занесені першоцвіти, багато їх росте на Хортиці, вони з’являються у приватних торговців навесні: проліски, крокуси, їх не можно ані збирати, ані купувати, аби не стимулювати їх знищення.
2.Наталка Бабаєва, викладач:
-Мені здається що майже все що росте в дикому стані на Хортиці має відношення до червонокнижних рослин. Наприклад той самий жовтий мак.
3.Максим Донікян, студент:
-Знаю що ковила знаходиться в Червоній книзі. Бачив що дівчата збирали її для букету. Ми їм пояснили що цього робити аж ніяк не можна, бо ковила знаходиться на межі знищення.
4.Петро,працює на заводі:
-Ні, не знаю які рослини в Червоній книзі. Але ж захисти потребує увесь рослинний світ а не тільки рідкісні види.
5.Діна , студентка:
-Є такая лікарська рослина – солодка, її залишилось в дикому стані дуже мало, дуже цінний вид. Здається навіть ескпортують її.