Депутати зберуться на чергову сесію 22 травня

Чергову сесію Запорізької обласної ради призначено на 22 травня 2018 року. Розпорядження про скликання двадцять другої сесії Запорізької обласної ради сьомого скликання напередодні підписав перший заступник голови Запорізької обласної ради Єгор Семенков.
Питання, включені до розпорядження (а їх близько 40) були розглянуті членами Погоджувальної ради. Під час її засідання лідери депутатських фракції детально розглянули подані проекти рішень і визначились із переліком тих, які відповідають вимогам.
Так, в блоці кадрових питань – питання про продовження строку дії контракту або звільнення головного лікаря комунальної установи «Обласний клінічний ендокринологічний диспансер» Запорізької обласної ради Чернікової В.В., про продовження строку дії контракту або звільнення директора комунальної установи «Михайлівський психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради із Березовського І.І., про призначення на посаду директора комунальної установи «Михайлівський психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради Денисенка О.М., про продовження строку дії контракту або звільнення директора комунального закладу «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Запорізької обласної ради Рибченка О.В., про призначення на посаду директора комунального вищого навчального закладу «Мелітопольський медичний коледж» Запорізької обласної ради Настасяка І.Р.
Серед майнових питань, погоджених лідерами депутатських фракцій, – питання про надання дозволу на безоплатну передачу майна з балансу на баланс комунальних підприємств, установ, закладів, що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області, про надання в оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області, про реформування комунального підприємства «Газета «Запорізька правда» Запорізької обласної ради, про затвердження нової редакції статуту комунального підприємства «Готель «Україна» Запорізької обласної ради та інші.
Окремим питанням – звіт голови Запорізької обласної ради Григорія Самардака про діяльність за 2017 рік.
Великої уваги під час підготовки та проведення 22-ї сесії Запорізької облради депутати приділятимуть аналізу обласних програм. Зокрема, Програми забезпечення безпеки руху на автомобільних дорогах, вулицях міст, інших населених пунктів і залізничних переїздах Запорізької області, Програми щодо реалізації Концепції державної міграційної політики у Запорізькій області на період до 2020 року. А також – розглядатимуть звіти облдержадміністрації щодо виконання обласних програм, в основному, в сфері охорони здоров’я, освіти, інфраструктури, правоохоронної діяльності і Збройних Сил.
Робота в комісіях розпочинається відсьогодні.