Дивина тижня –сива ковила

Найчудовіша пора року на Запоріжжі –травень місяць, коли скрізь в степу, в балках і ярах розцвітає ледь не найкрасивіша та дивовиж ніша рослина, оспівана у піснях та легендах – сива ковила. Срібними нитками, виблискуючими на сонці вкриваються ділянки древнього степу, але не всі, а тільки ті,що ніколи не знали плугу. Видовище квітучої ковили милує око та чарує душу. Сріблясті стеблини неначе хвили , то ледь рухаються змінюючи напрям, то немовби летять у шаленому русі. Під співи жайворонків на це можно дивитсь годинами, відчуваючи як почуття глибинні, наші, рідні та дуже важливі наповнюють душу.
Нагадуємо, що ковила долучена до Червоної книги України, це на жаль вже рідкісний та охороняємий законом вид, її не можна ані чіпати, ані збирати для букетів, тільки милуватись.
Олександр Максимов