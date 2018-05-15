Гвардійці повернулись зі служби на сході України

Гвардійці повернулись зі служби на сході України

13 травня, до пункту постійної дислокації військової частини 3029 Національної гвардії України прибула батальйонна група полку, яка виконувала службово-бойові завдання у зоні бойових дій.

На плацу частини, після довготривалого відрядження, військовослужбовців в урочистій обстановці зустрічали товариші та родичі.

«Товариші військовослужбовці, з поверненням! Від імені командира частини та від себе особисто дякую вам за службу, та якісне виконання завдань в зоні проведення операції Об’єднаних сил! Бажаю успіхів вам у подальшій службі та міцного здоров’я вам та вашим сім’ям…» – висловив привітання підполковник Сергій Божко.

Після урочистостей гвардійців чекали теплі обійми рідних та близьких, які стояли на плацу в очікуванні своїх захисників.

старший солдат Олег Соловйов

Суспільство