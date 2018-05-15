Гвардійці повернулись зі служби на сході України

13 травня, до пункту постійної дислокації військової частини 3029 Національної гвардії України прибула батальйонна група полку, яка виконувала службово-бойові завдання у зоні бойових дій.
На плацу частини, після довготривалого відрядження, військовослужбовців в урочистій обстановці зустрічали товариші та родичі.
«Товариші військовослужбовці, з поверненням! Від імені командира частини та від себе особисто дякую вам за службу, та якісне виконання завдань в зоні проведення операції Об’єднаних сил! Бажаю успіхів вам у подальшій службі та міцного здоров’я вам та вашим сім’ям…» – висловив привітання підполковник Сергій Божко.
Після урочистостей гвардійців чекали теплі обійми рідних та близьких, які стояли на плацу в очікуванні своїх захисників.
старший солдат Олег Соловйов