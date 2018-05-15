Юліана Козаченко: “На соціальні видатки від Запорізької області надійшло майже 2,2 мільярда гривень”

З початку року Пенсійний та соціальні фонди отримали від платників податків Запорізького регіону 2 мільярди 161,3 мільйони гривень єдиного соціального внеску. Порівнюючи рівень надходжень з минулим роком, в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко зазначила, що він зріс більш ніж на півмільярда.
У територіальному розрізі найбільші суми ЄСВ перерахували роботодавці м. Запоріжжя – майже 1,2 мільярда, 243,5 мільйона забезпечили страхувальники м. Енергодар, 189 мільйонів – м. Мелітополь та району, 131 мільйон – м. Бердянськ та району, по 43 мільйони сплатили суб’єкти господарювання Вільнянського та Василівського районів, 40 мільйонів надійшло від платників м. Токмак та району, по 36 мільйонів – Пологівського та Запорізького районів, 32 мільйони – Оріхівського району тощо.
Нагадаємо, відповідальними за нарахування та утримання єдиного соцвнеску є роботодавці з доходів найманих працівників. Базова ставка ЄСВ дорівнює 22 відсоткам, мінімальний страховий внесок у 2018 році складає 819,06 гривні на місяць, максимальна величина заробітної плати, з якої сплачується ЄСВ – 55845 гривень.
Головне управління ДФС у Запорізькій області