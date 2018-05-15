Фестиваль дитячої творчості під прапором дружби України і Польщі з символічною назвою «Хортиця – серце Європи» традиційно пройшов знову у ці травневі дні. Гостей і учасників фестивалю в межах акції «Дні польської культури» гостинно приймав палац культури «Титан». Організатори фестивалю –управління культури і мистецтв Запорізької міської ради, Всеукраїнська громадська організація «Талановиті діти України», та громада Польської культури ім. св. Іоанна Павла другого. У фестивалі виступили майже 400 юних учасників- танцюристів, музикантів ,співаків, майстрів художнього слова, творчі колективи, та поодинокі виступи. В журі фестивалю аби оцінити здібності юних талантів брали участь викладачі Київського інституту культури та мистецтв та учасники українських талант шоу.
Олександр Максимов